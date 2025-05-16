Некоторые из них являются нереалистичными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Какие требования на переговорах выдвинула Россия

Источники телеканала в украинских дипломатических кругах говорят, что Россия выдвинула требования, который выходят за пределы того, о чем говорили ранее. В частности, там требуют вывода украинских войск с территорий Украины для объявления перемирия.

Тогда как другой собеседник Sky News добавляет, что были и другие "неприемлемые" требования российской стороны.

Добавим, что ранее россияне выдвинули условие о начале переговоров с Украиной. Ожидалось, что встреча будет проходить при посредничестве Соединенных Штатов и Турции, но Россия выступила против этого.

В украинской делегации отмечают, что такое поведение представителей России указывает на попытки сорвать мирный процесс или подорвать его.

Там добавляют, что украинские представители приехали с четкими мандатами и готовностью обсуждать прекращение огня, а также встречу на высшем уровне Владимира Зеленского и Путина.