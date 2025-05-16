Переговори Росії та України, ймовірно, відбудуться у двосторонньому форматі. Спершу турецькі ЗМІ писали, що у них братимуть участь представники Анкари, а потім це заперечили, передає 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

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Москва зриває перемовини у Стамбулі

Відомо, що саме російська сторона виступила проти присутності делегації США на прямих переговорах. Джерело повідомило виданню, що Україна сприймає цю вимогу окупантів як перешкоджання мирним зусиллям.

Там зазначили, що Київ не висував жодних умов для перемовин, це робить лише Росія – і в останню мить.

Якщо немає чого приховувати, то в чому проблема мати присутність американців?,

– зазначило джерело.

Ця російська вимога може свідчити про те, що представники Кремля приїхали не працювати конструктивно, а просто тягнути час, і мають намір приховати це від американців.