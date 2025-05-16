У Стамбулі очільник Міноборони Умєров, глава Офісу президента Єрмак та очільник МЗС Сибіга зустрілися з Кітом Келлогом та радниками з нацбезпеки Британії, Франції та Німеччини, передає 24 Канал.

Дивіться також Лишать сам на сам: Туреччина, ймовірно, покине переговори Росії й України після привітання

Яка позиція Києва

За підсумками цієї зустрічі, міністр оборони Рустем Умєров окреслив позицію України на майбутніх перемовинах з Росією у Стамбулі.

За його словами, Київ готовий до повного та безумовного припинення вогню, а також до прямих переговорів на найвищому рівні.

Мир можливий лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких – повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою "всіх на всіх",
наголосив міністр.

До слова, Інститут вивчення війни не побачив у діях і заявах Росії натяків на справжню готовність до миру. Володимир Путін відмовився їхати до Стамбула, відправивши замість себе чиновників "низького рангу". Очільник російської делегації – помічник Путіна Володимир Мединський – заявив, що, мовляв, травневі переговори Києва і Москви є продовження перемовин у Стамбулі у 2022 році. Тоді Росія висунула низку вимог до України, що означали її капітуляцію.