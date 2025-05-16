Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про переговори Росії та України

Так, представник Туреччини залишить прямі переговори між Росією та Україною у Стамбулі після привітання, повідомляє російські ЗМІ з посиланням на джерело, обізнане про організацію зустрічі.

Російська делегація також наполягає на тому, аби США не були присутніми на цій зустрічі.

За даними BBC, директор з політичного планування Майкл Ентон проведе окрему зустріч з очільником російської делегації Мединським. Він не буде присутнім на переговорах Росії та України. Видання зазначає, що Ентон зустрінеться з Мединським до початку перемовин.

Зауважимо, близько опівдня завершилася тристороння зустріч Туреччини, США та України у Стамбулі. Переговори України та Росії у Стамбулі мають початися вже о 12:30. Українська делегація вже прибула на місце зустрічі.