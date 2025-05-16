Через це у соцмережах Зеленського порівняли з мемом з кінофільму "Кримінальне чтиво". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Travelino.

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На кадрах, які стали вірусними у мережі, "Зеленський" розгублено дивиться по сторонах і розводить руками. Позаду нього – краєвиди Туреччини.

Цікаво! Це українська версія відомого у світі мему "Розгублений Траволта". По сюжету стрічки Квентіна Тарантіно герой Вінсент Вега приїжджає додому до свого керівника Марселласа Воллеса.



Той доручив Вінсенту забрати його дружину, щоб відвезти її на вечерю. Проте Мія вирішує сховатися і спілкується з героєм через мікрофон. Вінсент не одразу зрозумів намірів жінки, тому розгублений в будинку озирається і розводить руками.

Тепер же в образі розгубленого персонажа "з'явився" Володимир Зеленський.

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Що цьому передувало

15 травня, у турецькій столиці мали б відбутися переговори між Україною та Росією. Попередньо, участь у переговорах мали б взяти президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін. Проте напередодні Росія оголосила склад своєї делегації без Путіна – її очолить його помічник Володимир Мединський.

Довідка. Володимир Мединський очолював і перемовини 2022 року.

Сам же Путін побоявся зустрічатися з українським лідером. Це вказує не лише на страх, але й на те, що Путін не бажає закінчення війни. Через це Україна не підтвердила свою участь у переговорах з Росії на такому низькому рівні. Натомість переговори на рівні представників країн таки відбудуться. 16 травня заплановані переговори між делегаціями України та Росії за посередництва США і Туреччини.