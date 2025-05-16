Нагадаємо, росіяни до останнього тримали в секреті склад своєї делегації. А коли оприлюднили його, це стало ляпасом усьому світу. Путін, який сам запропонував Зеленському прямі переговори, вирішив не їхати в Стамбул. Тож український президент відправив делегацію, а сам вирушив в Албанію.

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Що відбувається на переговорах України та Росії у Туреччині 16 травня

13:53, 16 травня До початку зустрічі Умєров говорив, що Київ готовий до повного та безумовного припинення вогню Мир можливий лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких – повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою "всіх на всіх",

– написав він раніше.

13:48, 16 травня Глава МЗС Туреччини: ця зустріч визначить майбутню зустріч між Зеленським і Путіним На його думку, переговори мають завершитися російсько-українським самітом. "Є два шляхи: один зі шляхів веде нас до миру, другий призведе до ще більших руйнувань. Сторони самі визначать, який шлях їм обрати", — сказав Хакан Фідан.



13:45, 16 травня Єрмак про переговори в Стамбулі 16 травня Росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком. Але все, що пов'язує з цим перемовини, – це виключно місто Стамбул. І нічого більше. Всі спроби росіян прив'язати сьогоднішній день до 2022 року не спрацюють.



13:40, 16 травня Усі делегації на місці

13:38, 16 травня Переговори розпочалися, передає кореспондентка 24 Каналу.

13:36, 16 травня Українська делегація на місці. Росіян нема

13:30, 16 травня Українська делегація сьогодні зрозуміє на цій зустрічі, побачить, подивиться, які рішення взагалі можуть ухвалювати російські представники. Для української делегації пріоритет номер один на порядку денному – це повне безумовне тривале припинення вогню,

– сказав речник МЗС Георгій Тихий. Він додав, що саме це буде індикатором готовності росіян до конструктивної роботи.

13:27, 16 травня Зустріч, яка мала розпочатися, о 12:30, досі не почалася. Російські ЗМІ пишуть, що переговори мають стартувати "найближчим часом".

13:17, 16 травня Росіяни пишуть, що авто Мединського прибуло на місце переговорів з Україною. До того Мединський зустрівся з представниками США.