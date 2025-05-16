Напомним, россияне до последнего держали в секрете состав своей делегации. А когда обнародовали его, это стало пощечиной всему миру. Путин, который сам предложил Зеленскому прямые переговоры, решил не ехать в Стамбул. Поэтому украинский президент отправил делегацию, а сам вылетел в Албанию.

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Что происходит на переговорах Украины и России в Турции 16 мая

13:53, 16 мая До начала встречи Умеров говорил, что Киев готов к полному и безусловному прекращению огня Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям, среди которых – полное прекращение огня на по крайней мере 30 дней и осуществление гуманитарных шагов, таких как возвращение насильно депортированных украинских детей и обмены военнопленными по формуле "всех на всех",

– написал он ранее.

13:48, 16 мая Глава МИД Турции: эта встреча определит будущую встречу между Зеленским и Путиным По его мнению, переговоры должны завершиться российско-украинским саммитом. "Есть два пути: один из путей ведет нас к миру, второй приведет к еще большим разрушениям. Стороны сами определят, какой путь им выбрать", – сказал Хакан Фидан.



13:45, 16 мая Ермак о переговорах в Стамбуле 16 мая Россияне хотят строить ассоциации с 2022 годом. Но все, что связывает с этим переговоры, – это исключительно город Стамбул. И ничего больше. Все попытки россиян привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают.



13:40, 16 мая Все делегации на месте

13:38, 16 мая Переговоры начались, передает корреспондентка 24 Канала.

13:36, 16 мая Украинская делегация на месте. Россиян нет

13:30, 16 мая Украинская делегация сегодня поймет на этой встрече, увидит, посмотрит, какие решения вообще могут принимать российские представители. Для украинской делегации приоритет номер один в повестке дня – это полное безусловное длительное прекращение огня,

– сказал спикер МИД Георгий Тихий. Он добавил, что именно это будет индикатором готовности россиян к конструктивной работе.

13:27, 16 мая Встреча, которая должна была начаться, в 12:30, до сих пор не началась. Российские СМИ пишут, что переговоры должны стартовать "в ближайшее время".

13:17, 16 мая Россияне пишут, что авто Мединского прибыло на место переговоров с Украиной. До того Мединский встретился с представителями США.