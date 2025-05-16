Зокрема, вони розповідають, що нібито санкції проти Росії не принесуть серйозної шкоди. Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер розповіла, що путінські пропагандисти говорять, що Росія нібито успішно справляється з викликами.

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"Вони говорять про те, що нові санкції не завдадуть шкоди розвитку країни. Росія, мовляв, успішно справляється з викликами будь-яких санкцій, а бюджет країни зверстаний, так би мовити, з урахуванням цих потенційних економічних обмежень", – сказала вона.

Окремо вони згадують санкції та торгівлю енергоресурсами, що начебто "не впливає на стан їхнього енергетичного комплексу", який "стабільно розвивається". У такий спосіб росіяни фактично готуються до результатів цих переговорів.