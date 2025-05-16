Россияне начали выдвигать слишком нереалистичные требования. Как рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер, оккупанты даже вышли за пределы тех требований, которые обсуждали ранее.

К теме В переговорах Украины и России в Стамбуле пауза: все о ходе и заявлениях сторон

Россия саботирует мирный процесс

По неподтвержденной информации, которую активно распространяют в кулуарах, россияне якобы требуют, чтобы Украина покинула оккупированную территорию и вывела оттуда свои войска. Под "своей территорией" враг имеет в виду 4 региона Украины и Крым. Это является абсолютно неприемлемым и откровенным саботажем любого процесса.

Также стало известно, что Давид Арахамия – представитель президентской фракции в парламенте, который ранее общался с россиянами и возглавлял украинскую делегацию в Стамбуле 2022, якобы имел разговор с представителями России накануне 16 мая.

Предполагают, что там россияне выдвинули очередной ультиматум после которого Арахамия не смог продолжать разговор и просто повесил в трубку. Итак, мы видим, что кремлевские чиновники ведут себя очень нагло, они не собираются останавливаться,

– рассказала Андриана Кучер.

Россия не боится санкций. Она откровенно это демонстрирует в то время, когда наши европейские партнеры активно обсуждают механизмы нового давления на агрессора.