Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські телеграм-канали.

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Що кажуть у Росії про переговори з Україною

За даними російських ЗМІ, помічник російського диктатора Путіна Мединський нібито заявив, що делегація задоволена результатом переговорів з Україною та "готова продовжувати контакт".

Він також зазначив, що Україна та Росія представлять своє бачення можливого припинення вогню в деталях і після цього переговори продовжаться. Помічник очільника Кремля згадав і те, що українська делегація прагне прямих переговорів між Зеленським та Путіним і запевнив, що Росія буцімто "взяла це до уваги".