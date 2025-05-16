Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

Україна обговорила з Росією зустріч лідерів

Міністр оборони та глава української делегації у Стамбулі Рустем Умєров зазначив, що зустріч Зеленського і Путіна обговорювалася, робота над цим питанням триває.

Він також додав, що скоро повідомлять про можливі нові переговори.

Голова російської делегації Мединський заявив, що Москва "приняла до відома" запит на зустріч глав держав.

Окрім цього, під час переговорів обговорювалися питання припинення вогню та обміну полоненими. За словами Умєрова, найближчим часом може пройти обмін "1000 на 1000". Точну дату міністр не повідомив. Своєю чергою Мединський також підтвердив підготовку обміну.