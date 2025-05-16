Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщения журналиста The Economist Оливера Кэррола в соцсети Х.

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Что говори Мединский о "вечной войне" в Украине

Оливер Кэррол отметил, что российский представитель Владимир Мединский во время переговоров в Стамбуле сказал украинской делегации, что "возможно, некоторые из тех, кто сидит здесь, за этим столом, потеряет больше своих близких".

Россия готова воевать вечно,

– заявил российский чиновник.

Во время встречи в Стамбуле россиянин, по данным журналиста, говорил, что, мол, Россия "не хочет войны", но "готова воевать год, два, три – сколько бы времени это не понадобилось".

"Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать?" – заявил Мединский.

К слову, источники Кэррола также отмечали, что Россия согласится на прекращение огня только если Украина выведет войска из 4 оккупированных областей. Кроме того, Москва угрожала захватить еще 2 области: Харьковскую и Сумскую.

Глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров заявил, что во время встречи удалось договориться с российской стороной по обмену пленными в формате "1000 на 1000" в ближайшее время. Эту информацию впоследствии также подтвердил и Владимир Мединский.