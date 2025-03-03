Президент США нібито планує зібрати свою команду 3 березня для ухвалення заходів проти України. Про це пише 24 Канал із посиланням на NYT.

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Трамп зустрінеться з командою

Видання відзначає, що Дональд Трамп 3 березня проведе зустріч зі своєю командою з нацбезпеки, щоб обговорити і, можливо, вжити заходів щодо України.

Зокрема, на зустрічі будуть держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет.

Вони нібито планують обговорити призупинення або скасування військової допомоги Україні, включаючи остаточні поставки боєприпасів і обладнання, дозволених і оплачених адміністрацією Байдена.

Це відбувається на тлі сварки Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі 28 лютого. Український президент прибув до США, щоб підписати угоду про рідкоземельні копалини, однак ї відтермінували через суперечку.