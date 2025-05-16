Украинские союзники решительно настроены давить на Россию ради мира и в дальнейшем, учитывая их неизменную позицию относительно войны, сообщила ведущая 24 Канала Андриана Кучер.

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Первые итоги переговоров в Турции

В Стамбуле состоялась встреча украинской и российской делегаций. В то же время на переговорах присутствовала турецкая сторона. Представитель МИД Георгий Тихий подтвердил в комментарии 24 Каналу, что представители Турции были в зале от начала и до конца, не оставляя наедине украинских и российских делегатов.

Это было важно, ведь так российская сторона не сможет перекрутить все то, что происходило на встрече.

Впрочем россияне таки добились своего, ведь сразу перед началом переговоров заявили, что выступают против присутствия американской стороны. Об участии американцев было известно заранее, представлять их должен был директор по вопросам политического планирования Госдепа США Майкл Энтон. В конце концов, и в этом вопросе США пошли на уступки России.

Партнеры Украины поддерживают усиление давления на Россию

В то же время есть и хорошие сигналы. 15 мая президент Украины Владимир Зеленский со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом отправились на саммит Европейского политического сообщества в Албанию. Также 16 мая Зеленский встретился с лидерами стран "коалиции решительных". Лидеры провели телефонный разговор с Дональдом Трампом, главной темой которого стали переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле.

Европейские партнеры, украинская сторона вместе с турецкой настаивают на усилении давления на Россию. Прежде всего для того, чтобы заставить кремлевских террористов пойти на уступки и реализовать вопросы, по которым уже есть ограниченный прогресс: обмен пленными и организация встречи Зеленского и Путина,

– объяснила Андриана Кучер.

О необходимости давления на Россию говорил и первый заместитель главы МИД Сергей Кислица, который присутствовал на переговорах украинской и российской делегаций.

"Предварительные наработки сегодняшнего дня еще должны быть консолидированными. Это означает, что давление на Россию должно продолжиться, нам не следует расслабляться. Есть много вопросов, которые можно решить, если лидеры (Украины и России, – 24 Канал) встретятся", – отметил Сергей Кислица после трехсторонней встречи.

Также и Владимир Зеленский отметил, что давления на Россию должно быть больше, если она не согласится на полное и безусловное прекращение огня. Президент выразил надежду, что 17 пакет санкций коснется всего, что финансирует российскую военную машину: банков, нефти, энергетики, металлургии и теневого флота.

Важный сигнал от США

Кроме того, в Турции также прошли трехсторонние встречи на уровне американской, украинской и турецкой делегаций. Важным позитивным сигналом для Украины было и то, что среди представителей США не было пророссийски настроенного Стива Уиткоффа.

Есть надежда, что американская делегация, которую представляли госсекретарь Марко Рубио, генерал Кит Келлог и посол США в Турции Том Баррак, смогут донести до Дональда Трампа объективную картину переговоров в Турции в течение трех дней.

К слову, 14 мая глава МИД Украины Андрей Сибига провел теплую встречу с Марко Рубио и Линдси Грэмом. Известно, что стороны в частности обсуждали возможность дальнейшего санкционного давления на Россию. Это была знаковая встреча, которая показала России, что США все же могут перейти к более жестким экономическим ограничениям.