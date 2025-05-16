Українські союзники рішуче налаштовані тиснути на Росію задля миру і надалі, з огляду на їхню незмінну позицію щодо війни, повідомила ведуча 24 Каналу Андріана Кучер.

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Перші підсумки перемовин у Туреччині

У Стамбулі відбулася зустріч української та російської делегацій. Водночас на перемовинах була присутньою турецька сторона. Речник МЗС Георгій Тихий підтвердив у коментарі 24 Каналу, що представники Туреччини були у залі від початку й до кінця, не залишаючи наодинці українських та російських делегатів.

Це було важливо, адже так російська сторона не зможе перекрутити все те, що відбувалося на зустрічі.

Втім росіяни таки домоглися свого, адже одразу перед початком перемовин заявили, що виступають проти присутності американської сторони. Про участь американців було відомо заздалегідь, представляти їх мав директор з питань політичного планування Держдепу США Майкл Ентон. Зрештою, і в цьому питанні США пішли на поступки Росії.

Партнери України підтримують посилення тиску на Росію

Водночас є й гарні сигнали. 15 травня президент України Володимир Зеленський зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом вирушили на саміт Європейської політичної спільноти в Албанію. Також 16 травня Зеленський зустрівся із лідерами країн "коаліції рішучих". Лідери провели телефонну розмову із Дональдом Трампом, головною темою якої стали переговори делегацій Росії та України у Стамбулі.

Європейські партнери, українська сторона разом із турецькою наполягають на посиленні тиску на Росію. Насамперед для того, аби змусити кремлівських терористів піти на поступки та реалізувати питання, щодо яких вже є обмежений прогрес: обмін полоненими й організація зустрічі Зеленського та Путіна,

– пояснила Андріана Кучер.

Про необхідність тиску на Росію говорив і перший заступник очільника МЗС Сергій Кислиця, який був присутній на перемовинах української та російської делегацій.

"Попередні напрацювання сьогоднішнього дня ще мають бути консолідованими. Це означає, що тиск на Росію має продовжитися, нам не слід розслаблятися. Є багато питань, які можна вирішити, якщо лідери (України та Росії, – 24 Канал) зустрінуться", – зазначив Сергій Кислиця після тристоронньої зустрічі.

Також і Володимир Зеленський наголосив, що тиску на Росію має бути більше, якщо вона не погодиться на повне й безумовне припинення вогню. Президент висловив сподівання, що 17 пакет санкцій торкнеться всього, що фінансує російську військову машину: банків, нафти, енергетики, металургії та тіньового флоту.

Важливий сигнал від США

Крім того, у Туреччині також пройшли тристоронні зустрічі на рівні американської, української та турецької делегацій. Важливим позитивним сигналом для України було й те, що серед представників США не було проросійськи налаштованого Стіва Віткоффа.

Є надія, що американська делегація, яку представляли держсекретар Марко Рубіо, генерал Кіт Келлог та посол США у Туреччині Том Баррак, зможуть донести до Дональда Трампа об'єктивну картину перемовин у Туреччині впродовж трьох днів.

До слова, 14 травня очільник МЗС України Андрій Сибіга провів теплу зустріч із Марко Рубіо та Ліндсі Гремом. Відомо, що сторони зокрема обговорювали можливість подальшого санкційного тиску на Росію. Це була знакова зустріч, яка показала Росії, що США все ж можуть перейти до жорсткіших економічних обмежень.