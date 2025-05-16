Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Зеленський про нові санкції проти Росії

Президент розповів Антоніу Кошті та Урсулі фон дер Ляєн про сьогоднішні переговори у Стамбулі. Володимир Зеленський наголосив, що тиску на Росію має бути більше, якщо вона не погодиться на повне й безумовне припинення вогню.

Президент висловив вдячність за підготовку 17 пакету санкцій.

Розраховуємо, що він торкнеться всього, що фінансує російську військову машину: банків, нафти, енергетики, металургії та тіньового флоту,

– заявив Зеленський.

Окрім того, розповів, що на цій зустрічі окрема увага нашому руху до ЄС. Зокрема, можливості якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів і торгівельній співпраці. Президент подякував за підтримку України й допомогу в наближенні достойного миру.

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