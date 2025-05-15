Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.

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Что известно о встрече Сибиги и Рубио

Министр иностранных дел Украины входит в состав украинской делегации вместе с другими представителями Украины. Андрей Сибига встретился не только с государственным секретарем США Марком Рубио, но и с сенатором Линдси Грэмом.

Я подтвердил твердую и последовательную приверженность Украины мирным усилиям президента Трампа и поблагодарил Соединенные Штаты за их вовлеченность. Мы готовы развивать наше сотрудничество конструктивным и взаимовыгодным образом,

– сообщил глава украинского МИД.

Сибига подчеркнул: встреча имела целью донести видение Зеленского относительно мирных усилий и "скоординировать позиции в течение этой критически важной недели".

"Мы подробно обсудили логику дальнейших шагов и поделились нашими подходами. (...) Крайне важно, чтобы Россия ответила взаимностью на конструктивные шаги Украины. Пока что она этого не сделала. Москва должна осознать, что отказ от мира имеет свою цену", – рассказал глава МИД.