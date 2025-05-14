Среди них – глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники NV.

Смотрите также РосСМИ пишут, что Россию на переговорах в Стамбуле будет представлять "не Лавров"

Кто поедет в Турцию в составе украинской делегации

Кроме Ермака, к Зеленскому в Турции присоединится министр обороны Украины Рустем Умеров, дипломатический советник президента Игорь Жовква и министр иностранных дел Андрей Сибига, который уже находится там.

К слову, Зеленский надеется, что Путин таки приедет на встречу. В вечернем обращении 14 мая он добавил, что Украина готова к любым форматам переговоров.

Но решение о формате переговоров и будут ли они, будет принимать лично президент уже завтра в Турции,

– отмечает источник NV.