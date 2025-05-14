Серед них – глава Офісу президента Андрій Єрмак. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерела NV.
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Хто поїде до Туреччини у складі української делегації
Окрім Єрмака, до Зеленського у Туреччині доєднається міністр оборони України Рустем Умєров, дипломатичний радник президента Ігор Жовква і міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який вже знаходиться там.
До слова, Зеленський сподівається, що Путін таки приїде на зустріч. У вечірньому зверненні 14 травня він додав, що Україна готова до будь-яких форматів перемовин.
Але рішення про формат перемовин і чи будуть вони, буде ухвалювати особисто президент вже завтра у Туреччині,
– зазначає джерело NV.