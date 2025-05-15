Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News, Clash Report и CNN.

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Почему Трампа не будет в Турции

Лидер США сначала допустил свое участие в переговорах между Украиной и Россией. Он сказал, что 15 мая будет в ОАЭ, но намекнул, что может и залететь в Стамбул.

"Я знаю, что он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. (...) Я не знаю, будет ли он там, если меня не будет. Мы это выясним", – сказал тогда Трамп.

Теперь, когда Россия обнародовала состав своей делегации и стало ясно, что Путина не будет, Трамп не поедет.

Трамп рассматривал идею поехать в Турцию, если Путин там будет,

– сказал один из представителей США.

CNN написали, что в Турцию прибыл Марко Рубио, который будет представлять американскую делегацию.

Clash Report со ссылкой на Reuters сообщили, что Зеленский уже направляется в Анкару.