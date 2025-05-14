Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа.

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Что сказал Трамп о возможных переговорах с Путиным

Медийщики спросили, что будет делать Трамп, если Путин не появится в Турции на переговорах с Украиной.

Я не знаю, появится ли он. Я знаю, что он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. Мы могли бы закончить войну. Я бы подумал об этом. На завтра у нас все забронировано, – ответил лидер США.

Он добавил, что едет в ОАЭ 15 мая. И "это не означает, что я не сделаю этого, чтобы спасти много жизней и вернуться".

