Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа.

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Що сказав Трамп про можливі перемовини з Путіним

Медійники запитали, що робитиме Трамп, якщо Путін не з'явиться в Туреччині на переговорах з Україною.

Я не знаю, чи він з'явиться. Я знаю, що він хотів би, щоб я був там, і це можливо. Ми могли б закінчити війну. Я б подумав про це. На завтра у нас все заброньовано, – відповів лідер США.

Він додав, що їде в ОАЕ 15 травня. Та не відкидає своєї можливої участі в переговорах і може завітати до Туреччини.

"Це не означає, що я не зроблю цього, щоб врятувати багато життів і повернутися", – дослівно сказав Трамп.

Від США на переговорах буде Марко Рубіо.

Щодо зустрічі з Путіним Трамп висловився так: "Так, я думаю, вони (росіяни, – 24 Канал) про щось думають. Я не знаю, чи буде він там, якщо мене не буде. Ми це з'ясуємо".



