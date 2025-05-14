Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, на переговори у Стамбулі прилетить найближче оточення Путіна.

Читайте також "Завтра – у Туреччині": Зеленський каже, що Україна готова до будь-яких форматів перемовин

"Домовленостей можна досягнути тільки тоді, коли особисто прилетить комендант табору під назвою "Росія" Владімір Путін. Якщо його не буде – домовленостей точно не відбудеться, на мою думку", – вважає він.

Ймовірність появи Путіна на переговорах

Іван Ступак зазначив, що від Росії у Стамбул прибуде найближче оточення Путіна. Мовиться про міністра закордонних справ Сєргєя Лаврова, його помічника з зовнішньополітичних питань Юрія Ушакова, який є тіньовим міністром закордонних справ.

Також є попередні плітки про те, що, можливо, у цій делегації буде присутній Роман Абрамович, один з багатіших людей Росії. Його 13 травня помітили у Кремлі. Раніше він був залучений до організації обмінів полоненими.

З українського боку є Міністерство закордонних справ, радники, помічники, які так само можуть взяти участь у цій зустрічі. Володимир Зеленський не буде зустрічатися ні з Лавровим, ні з Ушаковим.

Усі чекають на появу Путіна на переговорах у Туреччині. Однак за попередніми даними від російських опозиційних видань, які посилалися на свої джерела у федеральній службі охорони президента Росії, станом на вечір 13 травня жодних активних заходів щодо того, що групи охорони мають виїхати з Росії до Туреччини, не фіксувалося.

Я залишаю приблизно 5% вірогідності того, що в останній момент Путін може ухвалити таке рішення і прилетіти особисто до Туреччини. На мою думку, 95% ймовірності, що його не буде,

– припустив ексспівробітник СБУ.

Нагадаємо, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, за якої умови Путін може з'явитися у Стамбулі. Він заявив, що російський диктатор може там з'явитися, якщо отримає гарантії, що дозволять йому продовжувати війну проти України.