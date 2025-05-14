Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, на переговоры в Стамбуле прилетит ближайшее окружение Путина.

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"Договоренностей можно достичь только тогда, когда лично прилетит комендант лагеря под названием "Россия" Владимир Путин. Если его не будет – договоренностей точно не произойдет, по моему мнению", – считает он.

Вероятность появления Путина на переговорах

Иван Ступак отметил, что от России в Стамбул прибудет ближайшее окружение Путина. Говорится о министре иностранных дел Сергее Лаврове, его помощнике по внешнеполитическим вопросам Юрии Ушакове, который является теневым министром иностранных дел.

Также есть предварительные слухи о том, что, возможно, в этой делегации будет присутствовать Роман Абрамович, один из самых богатых людей России. Его 13 мая заметили в Кремле. Ранее он был привлечен к организации обменов пленными.

С украинской стороны есть Министерство иностранных дел, советники, помощники, которые так же могут принять участие в этой встрече. Владимир Зеленский не будет встречаться ни с Лавровым, ни с Ушаковым.

Все ждут появления Путина на переговорах в Турции. Однако по предварительным данным от российских оппозиционных изданий, которые ссылались на свои источники в федеральной службе охраны президента России, по состоянию на вечер 13 мая никаких активных мероприятий по тому, что группы охраны должны выехать из России в Турцию, не фиксировалось.

Я оставляю примерно 5% вероятности того, что в последний момент Путин может принять такое решение и прилететь лично в Турцию. По моему мнению, 95% вероятности, что его не будет,

– предположил экс-сотрудник СБУ.

Напомним, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сказал, при каком условии Путин может появиться в Стамбуле. Он заявил, что российский диктатор может там появиться, если получит гарантии, что позволят ему продолжать войну против Украины.