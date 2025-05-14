Окрім членів делегації, російський диктатор затвердив так званий склад експертів для переговорів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
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Склад делегації Росії на переговори у Стамбулі
До складу перемовників від Росії увійшли:
- помічник Путіна Мединський (глава делегації),
- заступник міністра закордонних справ Росії Галузін (член делегації),
- начальник Головного управління Генштабу ЗС Росії Костюков (член делегації),
- заступник міністра оборони Росії Фомін (член делегації).
До слова, Мединський і Фомін були у складі переговорних делегацій й у 2022 році.
Експертами для переговорів з Україною стали:
- перший заступник начальника інформації управління Генштабу ЗС Росії Зорін,
- заступниця начальника Управління президента Росіїї з державної політики в гуманітарній сфері Подобрєєвська,
- директор Другого департаменту країн СНД МЗС Росії Поліщук,
- заступник начальника Головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони Росії Шевцов.