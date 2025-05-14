Окрім членів делегації, російський диктатор затвердив так званий склад експертів для переговорів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Склад делегації Росії на переговори у Стамбулі

До складу перемовників від Росії увійшли:

помічник Путіна Мединський (глава делегації),

(глава делегації), заступник міністра закордонних справ Росії Галузін (член делегації),

(член делегації), начальник Головного управління Генштабу ЗС Росії Костюков (член делегації),

(член делегації), заступник міністра оборони Росії Фомін (член делегації).

До слова, Мединський і Фомін були у складі переговорних делегацій й у 2022 році.

Експертами для переговорів з Україною стали: