Кроме членов делегации, российский диктатор утвердил так называемый состав экспертов для переговоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Состав делегации России на переговоры в Стамбуле

В состав переговорщиков от России вошли:

  • помощник Путина Мединский (глава делегации),
  • заместитель министра иностранных дел России Галузин (член делегации),
  • начальник Главного управления Генштаба ВС России Костюков (член делегации),
  • заместитель министра обороны России Фомин (член делегации).

Экспертами для переговоров с Украиной стали:

  • первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС России Зорин,
  • заместитель начальника Управления президента Россиии по государственной политике в гуманитарной сфере Подобреевская,
  • директор Второго департамента стран СНГ МИД России Полищук,
  • заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Шевцов.