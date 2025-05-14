Кроме членов делегации, российский диктатор утвердил так называемый состав экспертов для переговоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Состав делегации России на переговоры в Стамбуле
В состав переговорщиков от России вошли:
- помощник Путина Мединский (глава делегации),
- заместитель министра иностранных дел России Галузин (член делегации),
- начальник Главного управления Генштаба ВС России Костюков (член делегации),
- заместитель министра обороны России Фомин (член делегации).
Экспертами для переговоров с Украиной стали:
- первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС России Зорин,
- заместитель начальника Управления президента Россиии по государственной политике в гуманитарной сфере Подобреевская,
- директор Второго департамента стран СНГ МИД России Полищук,
- заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Шевцов.