Кроме членов делегации, российский диктатор утвердил так называемый состав экспертов для переговоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Состав делегации России на переговоры в Стамбуле

В состав переговорщиков от России вошли:

помощник Путина Мединский (глава делегации),

(глава делегации), заместитель министра иностранных дел России Галузин (член делегации),

(член делегации), начальник Главного управления Генштаба ВС России Костюков (член делегации),

(член делегации), заместитель министра обороны России Фомин (член делегации).

Экспертами для переговоров с Украиной стали: