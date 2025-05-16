Подробнее об этом рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер, которая находится в Стамбуле.

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Как прошла встреча делегаций

Российская сторона на переговорах в Стамбуле не демонстрировала никакого конструктива. Хотя представитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия якобы довольна ходом разговора и даже рассмотрит возможность встречи диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Впрочем, вполне вероятно, что во время проговаривания деталей такой встречи, россияне снова будут рассказывать, что Украина должна покинуть пределы четырех регионов, а также Крыма. Подобные призывы звучали и на сегодняшних переговорах.

Более того, есть предварительная информация о том, что россияне начали откровенно угрожать украинским делегатам. Приспешники Путина заявили представителям от Украины, что они, мол, могут потерять на войне своих близких. Кроме того, российская сторона убеждала, что Украина якобы потеряет гораздо больше, если не согласится выйти из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.