Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Александра Пивненко агентству "Интерфакс-Украина".

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Что известно о новых корпусах в НГУ и зачем их создали

Новость сообщил командующий Нацгвардии Александр Пивненко.

Национальная гвардия создала два корпуса. Это часть общей реформы, в рамках которой Вооруженные Силы Украины переходят от временных органов управления войсками – оперативно-тактических группировок и тактических групп – к корпусной системе,

– пояснил он.