Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не ігнорувати загрозу та негайно прямувати в укриття.
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Де зараз лунають сирени
20:51, 4 березня
- "Шахеди" в Чорному морі курсом на Одещину.
- "Шахеди" на півдні Дніпропетровщини курсом на Павлоград.
- "Шахеди" на Сумщині курсом південно-західним.
20:43, 4 березня
Одеська область – загроза застосування ударних БпЛА!
20:36, 4 березня
Донецька область – загроза застосування ударних БпЛА!
20:30, 4 березня
Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА!
20:28, 4 березня
Сумська та Запорізька області – загроза застосування ударних БпЛА!