Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не ігнорувати загрозу та негайно прямувати в укриття.

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Де зараз лунають сирени

20:51, 4 березня "Шахеди" в Чорному морі курсом на Одещину.

"Шахеди" на півдні Дніпропетровщини курсом на Павлоград.

"Шахеди" на Сумщині курсом південно-західним.

20:43, 4 березня Одеська область – загроза застосування ударних БпЛА!

20:36, 4 березня Донецька область – загроза застосування ударних БпЛА!

20:30, 4 березня Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА!