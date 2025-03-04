Ввечері 4 березня у Сумах прогримів вибух. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Суми".

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Що відомо про вибух у Сумах

Вибух у місті пролунав близько 21:30. Повітряну тривогу в області оголосили ще о 19:55. Вже о 20:51 у Повітряних Силах повідомили про рух "Шахедів" на Сумщині південно-західним курсом.

Зазначимо, що Росія невпинно атакує Україну. Зокрема, ввечері 3 березня окупанти обстріляли Одесу. Тоді містяни писали, що в деяких районах пропало світло, було відключено три районні котельні.

Однак, станом на ранок 4 березня енергетикам вдалося заживити об'єкти критичної інфраструктури та повернути світло 7 тисячам родин.

Також повідомлялося, що внаслідок удару сильно постраждав житловий двоповерховий будинок та приватні будинки. Повністю зруйновано магазин, згоріло дві автівки. Через російську атаку постраждало щонайменше 4 людей.