Про це пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК. На жаль, руйнування є не тільки в Одесі, але й у Сумах. Вибухи лунали і в Харкові.

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Що кажуть в ДТЕК про обстріл Одещини

Повідомлення ДТЕК досить коротке.

Ворог продовжує енергетичний терор Одеської області. 3 березня пошкоджено енергетичний об'єкт ДТЕК. Станом на ранок 4 березня енергетики заживили об'єкти критичної інфраструктури та повернули світло 7 тисячам родин,

– написали у відомстві.

Видання "Думська" повідомило, що внаслідок удару сильно постраждав житловий двоповерховий будинок і приватні будинки. Повністю зруйновано місцевий магазин, згоріли два автомобілі.

Постраждали 4 людини, двоє з них у лікарнях. Призупинено рух кількох трамваїв.

Уночі на Півдні знищили 25 безпілотників, з них 24 на Одещині. Про це повідомили у повітряному командуванні "Південь".