Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Куди рухаються дрони
20:14, 3 березня
Суми – у вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з північного заходу.
20:06, 3 березня
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
19:39, 3 березня
Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.