Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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20:14, 3 марта
Сумы – в вашем направлении вражеский ударный БпЛА с северо-запада.
20:06, 3 марта
Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
19:39, 3 марта
Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.