Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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20:14, 3 марта Сумы – в вашем направлении вражеский ударный БпЛА с северо-запада.

20:06, 3 марта Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.