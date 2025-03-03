Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Геннадия Труханова и руководителя областной военной администрации Олега Кипера. Местные власти рассказали подробности вражеской атаки на Одессу.

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Какие последствия атаки на Одессу

После взрывов жители Одессы сообщили о пожаре в городе. Впоследствии появилась информация о деталях последствий.

Геннадий Труханов рассказал, что в результате российского обстрела остановлена работа трех районных котельных города. Сейчас продолжаются работы, чтобы как можно быстрее перезапустить процесс теплоснабжения с помощью альтернативных источников питания. Также повреждена гражданская инфраструктура.

В результате атаки врага повреждены жилые дома, бизнес-центр. Информация о пострадавших уточняется. Работает оперативный штаб и городские коммунальные службы,

– говорится в сообщении.

В свою очередь Олег Кипер подтвердил, что в результате удара есть повреждения энергетической инфраструктуры. Сейчас в части города действуют аварийные отключения электроэнергии. Коммунальные службы уже начали работу по запуску генераторов для работы критической инфраструктуры.

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"В Киевском, Приморском и Хаджибейском районах города Одессы, Жилых массивах Таирова и Фонтан, Черноморка, села Лиманка продолжаются аварийные ремонтные работы. Оборудование получило повреждения и пока не способно обеспечить одновременно светом всех жителей пострадавших районов", – написали в ДТЭК.

Напомним, незадолго до этого в Одессе слышали серию взрывов. Воздушную тревогу в области объявили в 20:48. Уже в 21:12 председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что для Одесского района наблюдается угроза применения ударных беспилотников. Об этом предупреждали и в Воздушных силах.