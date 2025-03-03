В планах оккупантов увеличить количество пусковых площадок, откуда они будут запускать БпЛА по нашей территории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадима Скибицкого в интервью РБК-Украина.

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Россия планирует увеличить количество пусковых площадок для дронов

Как отметил Скибицкий, россияне существенно увеличили выпуск беспилотных летательных аппаратов различных типов.

"Если раньше, в 2023 – в начале 2024 года мы знали только один "Шахед", потом "Герань-1", "Герань-2" и все. На сегодня спектр этих беспилотных летательных аппаратов такой большой, что даже не всегда возможно на пальцах одной руки пересчитать: "Герань-1", "Герань-2", "Гарпия", "Гербера", "Пародия" и другие", – говорит он.

По его словам, типы беспилотников, которые сейчас используются, включают боевые ударные, разведывательные, ложные цели, которые являются беспилотниками, но без боевой нагрузки, есть имитационные цели.

"Фактически, это все в целом просто перегружает нашу систему противовоздушной обороны. Очень сложно отличить, где летит беспилотник с боевой частью, а где – без нее", – добавил он.

Скибицкий также высказался относительно выпуска беспилотных летательных аппаратов на территории России. Это Ижевск, это Елабуга, это концерн "Калашников". Сейчас они значительно увеличили выпуск беспилотников. И именно это позволяет им применять за один удар от 150 до 200 беспилотных летательных аппаратов.

Кстати, в их планах увеличить количество пусковых площадок, откуда они будут запускать беспилотные летательные аппараты по нашей территории. По подсчетам российского командования, в случае выполнения планов на первое полугодие, они смогут запускать одновременно примерно 500 беспилотных летательных аппаратов,

– рассказал Скибицкий.

Цели российских атак, по данным ГУР, не изменились – это системы управления ВСУ, Сил обороны, украинские аэродромы, оборонные предприятия и критическая инфраструктура – энергетика и газотранспортная система.