Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступника начальника ГУР МО, генерал-майора Вадима Скібіцького в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Які дрони зараз запускає ворог по Україні

Вадим Скібіцький розповів, що росіяни суттєво збільшили випуск безпілотних літальних апаратів різних типів. Зокрема, якщо у 2023 – на початку 2024 року українці знали тільки "Шахед", "Герань-1" та "Герань-2", то зараз таких видів безпілотників ще більше.

На сьогодні спектр цих безпілотних літальних апаратів такий великий, що навіть не завжди можливо на пальцях однієї руки перерахувати: "Герань-1", "Герань-2", "Гарпія", "Гербера", "Пародія" тощо,

– сказав генерал.

Водночас заступник начальника ГУР зауважив, що типи безпілотників, які зараз використовує ворог, містять бойові ударні, розвідувальні, хибні цілі, які є безпілотниками, але без бойового навантаження, а також імітаційні цілі.

"Фактично, це все загалом просто перевантажує нашу систему протиповітряної оборони. Дуже складно відрізнити, де летить безпілотник з бойовою частиною, а де – без неї", – пояснив Скібіцький.

Які плани у ворога щодо пусків безпілотників по Україні

Вадим Скібіцький зауважив, що наразі на території Росії випуск безпілотних літальних апаратів відбувається в Іжевську, Єлабузі та концерні "Калашников".

Зараз вони (росіяни – 24 Канал) значно збільшили випуск безпілотних літальних апаратів. І саме це дозволяє їм застосовувати за один удар від 150 до 200 безпілотних літальних апаратів, – зазначив генерал.

Водночас він наголосив, що в планах ворога збільшити кількість пускових майданчиків, звідки їхні військові будуть запускати безпілотні літальні апарати по нашій території.

"За підрахунками російського командування, у разі виконання планів на перше півріччя, вони зможуть запускати одночасно приблизно 500 безпілотних літальних апаратів", – пояснив заступник начальника ГУР.

Куди зараз намагаються бити росіяни в Україні

Скібіцький наголосив, що загалом цілі у ворога щодо об'єктів в Україні, які вони прагнуть уразити, не змінилася. Генерал зауважив, що він пам'ятає документи країни-агресорки, датовані осінню 2023 року, де були чітко визначені основні цілі, по яких будуть застосовуватися безпілотні літальні апарати, крилаті та балістичні ракети.

Це система управління Збройних сил, Сил Оборони, це все, що стосується авіації та наших аеродромів. Це – найбільш критичні елементи нашої інфраструктури, в тому числі енергетична система, газотранспортна система – те, що ми спостерігаємо зараз. І один із пріоритетів – наші підприємства оборонно-промислового комплексу – там, де виготовляється озброєння, де ми наростили випуски багатьох видів зброї, боєприпасів, безпілотних апаратів та систем,

– зазначив Вадим Скібіцький.

Він також нагадав, що атаки на енергетику ми вже бачили, на теплоелектростанції. Зокрема в Харківському регіоні, щоби вибити всю систему забезпечення теплом нашого населення.

"Були удари по енергосистемі, причому агресор дещо змінив свою тактику та підходи, якими він зараз теж дуже активно користується. Це підхід, який стосується чіткого визначення і планування – так званий таргетинг, щоб досягти найбільшого ефекту", – пояснив заступник начальника української розвідки.

Скібіцький також наголосив, що останнім часом від ворожих атак також потерпає наша газотранспортна система і наші газові родовища. За словами начальника, противник розуміє – це те, що йде для нашого населення, для забезпечення своїм газом своїх потреб. Тому окупанти намагаються знищити саме цю спроможність України.