У Deep State вказали на зниження темпів російського наступу. Так, наприклад, у лютому 2025 року окупанти захопили 192 квадратних кілометри. Це у півтора рази менше порівняно із січнем, передає 24 Канал із посиланням на інтерв'ю представника ГУР Вадима Скібіцького для "РБК-Україна".

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Скільки окупантів перебувають в Україні

Скібіцький підтвердив зменшення кількості боєзіткнень. Водночас генерал-майор зауважив, що угруповання військ ворога залишається дуже потужним. Йдеться про понад 620 тисяч військовослужбовців, які розміщені на тимчасово окупованих українських територіях та в Курській області. Понад 200 тисяч із них – це ті штурмові підрозділи, які беруть участь у бойових діях і перебувають на лінії фронту. Десь 35 тисяч військовослужбовців росгвардії забезпечують окупаційну владу на загарбаних територіях.

Скібіцький нагадав, що є ще війська, які здійснюють логістичне забезпечення, підрозділи Чорноморського флоту Росії, авіації, які не перебувають у зоні бойових дій, але залучаються для бойових ударів.

Представник ГУР пояснив, що противник також проводить перегрупування, поповнює свої втрати. Впливає на ведення бойових дій і погода. Скібіцький застеріг від хибної думки, що зменшення активності бойових дій змінює плани Росії. Ворог використовує цей час для підготовки до подальшого наступу. Про це, зокрема, свідчить активна кампанія набору нових кадрів до російського війська. Так, у січні Кремль виконав плани з рекрутингу на 107%.

Крім того, противник визначив для себе найбільш критичні напрямки для наступу. Це Покровський, Торецький, Краматорський і Куп'янський. Також росіяни готуються до посилення бойових дій на Херсонщині і Запоріжжі. Вони не відмовилися від планів захопити ці вписані до себе в конституцію області повністю.