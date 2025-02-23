Про це 24 Каналу розповів речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов, зауваживши, що Сили оборони України стримують ворога. Активізація окупантів на Пологівському напрямку очікувалася.

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Яка ситуація на Запоріжжі

Як розповів військовий, ворог постійно проводить розвідку. Час від часу на лінії зіткнення фіксують ворожі ДРГ, які хочуть виявити слабкі місця в українській обороні.

Паралельно окупанти вели підготовку та бойове злагодження десантно-штурмових підрозділів. Зараз вони проводять наступальні дії на Пологівському напрямку.

Десь у них є мікроскопічні просування. Посунули сіру зону в наш бік. Також традиційно гатять з різної артилерії. Працюють танки,

– розповів військовий.

Також російські окупанти регулярно завдають ударів по Оріхівській та Гуляйпільській громаді. Б'ють як з артилерії, так і з авіації.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України влучно вдарили по окупантах у Запорізькій області. Вдалося знищити базу особового складу та майданчик для запуску дронів.