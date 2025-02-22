Аналітики ISW показали зміни на фронті та оновлених картах. 24 Канал розповідає докладніше, як змінилася оперативна ситуація у війні.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 22 лютого

Російські війська просунулися в Курській області. Вони продовжували наступати на північний захід від Суджі та на південь від міста. Геолокаційні кадри показують їхні успіхи в південному Свердликовому.

області. Вони продовжували наступати на північний захід від Суджі та на південь від міста. Геолокаційні кадри показують їхні успіхи в південному Свердликовому. У Харківській області в районі Вовчанська, на Куп’янському та Лиманському напрямках та до Борової окупанти наступали, але не просувалися. Так само на Сіверському напрямку, на Торецькому та в Часовому Яру.

Бойові дії в Україні та Росії за 21 лютого / Карти ISW

Російські війська ліквідували українську кишеню на захід від Курахового. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 лютого, свідчать, що вони захопили Улакли. Під Покровськом росіяни також просунулися, це сталося в центрі Лисівки.

на захід від Курахового. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 лютого, свідчать, що вони захопили Улакли. Під Покровськом росіяни також просунулися, це сталося в центрі Лисівки. Зараз росіяни намагаються використати захоплення Великої Новосілки, щоб просунутися далі на північ в напрямку адміністративної межі Дніпропетровської області. На заході Запорізької області та на Херсонщині просувань не було.

Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зауважив, що російські війська просунулися поблизу Курахового, Великої Новосілки та в Курській області.