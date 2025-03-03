Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Яка ситуація на фронті: оновлена мапа DeepState

Аналітики оновили карту бойових дій у ніч на 3 березня.

Ворог просунувся у Піщаному, біля Погребків, Надії та Загризового,

– зазначили в DeepState.

Зауважимо, що Піщане – це село Покровської міської громади Покровського району Донецької області. Відстань до райцентру становить близько 8 кілометрів.

Російські загарбники просунулися в Піщаному: дивіться на карті

Також росіяни мали певні успіхи біля села Погребки, що в Суджанському районі Курської області.

Яка ситуація біля Погребків: дивіться на карті

Окупанти також просунулися біля села Надія, що в Коломийчиській сільській громаді Сватівського району Луганської області.

Просування ворога біля Надії: дивіться на карті

Ворог просунувся і біля Загризового. Це село розташоване у Борівській селищній громаді Ізюмського району Харківської області.

Яка ситуація біля села Загризове: дивіться на карті