Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Яка динаміка просування росіян

Так, росіяни продовжують втрачати темпи наступу. У лютому ворог окупував 192 квадратних кілометри, що співвідносно просуванню у липні минулого року. Однак навіть за це противник продовжує платити велику ціну у живій силі.

Активність ворога знизилася, але вона нікуди не ділася, Сили Оборони відбивають сотню атак щодня, що є дуже значним показником і свідченням, що ворог не сидить в очікуванні, що містєр Трамп все зробить за нього,

– зазначають DeepState.

Динаміка просування росіян на фронту / DeepState

До слова, днями головком Олександр Сирський пояснив свої стосунки з проєктом DeepState. Генерал зазначив, що ніякого конфлікту немає, а сам він поважає їхню роботу. "Якщо у нас є суперечності, то вони стосуються в основному того, що не кожну інформацію можна оприлюднювати в режимі реального часу", – вказав Сирський.