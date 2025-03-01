Конфлікт з DeepState вичерпаний, сторони вже порозумілися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Бомбардир.

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Сирський заперечив конфлікт з DeepState

Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що конфлікту з DeepState, як раніше повідомляли багато медіа, зокрема самі DeepState, він не мав.

Я поважаю ту роботу, яку вони роблять як колектив. Знаєте, якщо у нас є суперечності, то вони стосуються в основному того, що не кожну інформацію можна оприлюднювати в режимі реального часу,

– сказав Сирський.

Він додав, що це насамперед впливає на успіх та безпеку військових. Якщо вони планують якісь операції, то про це ніхто не повинен знати. Сирський підкреслює, що російни моніторять усі можливі ресурси, у точу числі і приватні організації.

Сирський підтвердив, що Генштаб мав зустрічі з DeepState, щоб залагодити конфлікт. Наразі, за його словами, сторони порозумілися та співпрацюють.