Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Олександра Сирського для проєкту "Бомбардир". Створення нових бригад – це необхідність для успішної військової стратегії.

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Для чого Генштаб створює нові бригади в українській армії

За словами головнокомандувача ЗСУ, противник постійно формує нові дивізії. На початку широкомасштабної війни Росія мала близько 24 000 військових. Зараз ворог поповнив своє військо і його чисельність сягає приблизно 623 000.

Відтак росіяни мають змогу залучати людей для відкриття нового фронту або розширення окремих ділянок, а українська армія повинна відповідати на ці дії.

Кількість бригад розраховується Генеральним штабом відповідно до реального рівня загроз з боку противника. Вона є адекватною до чисельності з'єднань і частин ворога,

– пояснив Олександр Сирський.

Завдяки кільком новоствореним бригадам вдалося дещо стабілізувати фронт у той час, коли його розмах і просторові показники значно збільшилися.

Сирський також прокоментував думку щодо того, що нові бригади не злагоджені. За його словами, військові готуються до боїв, а деякі з бригад навіть мають бойові заслуги.

Наші штурмові полки були створені з нуля. У деяких із них командирами стали суто цивільні особи, які в мирний час займалися бізнесом і не мали жодного відношення до військової справи. Однак сьогодні вони успішно командують частинами, які вже мають своє ім'я та сформовані традиції. Ці традиції зародилися та закріпилися під час боїв і наступальних дій, хоча деякі підрозділи існують менше ніж рік,

– сказав головнокомандувач ЗСУ.

До слова, українська армія з минулого року перейшла від тимчасових органів управління військами до постійної корпусної системи. П'ять корпусів уже показали свою ефективність. Складною у Збройних Силах України залишається ситуація із забезпеченням, військо потребує сучасного озброєння та техніки.