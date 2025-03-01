Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога орієнтовно сягають:

особового складу – близько 875610 (+1050)осіб,

танків – 10233 (+11);

бойових броньованих машин – 21249 (+15);

артилерійських систем – 23908 (+61);

РСЗВ – 1304 (+1);

засобів ППО – 1088 (+1);

літаків – 370 (+0);

гелікоптерів – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 27402 (+128);

крилатих ракет – 3085 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 39101 (+107);

спеціальної техніки – 3763 (+0).



Втрати ворога на 1 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ