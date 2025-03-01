Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага ориентировочно достигают:

личного состава – около 875610 (+1050) человек,

танков – 10233 (+11);

боевых бронированных машин – 21249 (+15);

артиллерийских систем – 23908 (+61);

РСЗВ – 1304 (+1);

средств ПВО – 1088 (+1);

самолетов – 370 (+0);

вертолетов – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 27402 (+128);

крылатых ракет – 3085 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 39101 (+107);

специальной техники – 3763 (+0).



Потери врага на 1 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ