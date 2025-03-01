Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага ориентировочно достигают:
- личного состава – около 875610 (+1050) человек,
- танков – 10233 (+11);
- боевых бронированных машин – 21249 (+15);
- артиллерийских систем – 23908 (+61);
- РСЗВ – 1304 (+1);
- средств ПВО – 1088 (+1);
- самолетов – 370 (+0);
- вертолетов – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 27402 (+128);
- крылатых ракет – 3085 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 39101 (+107);
- специальной техники – 3763 (+0).
Потери врага на 1 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ