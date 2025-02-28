Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы разведывательного ведомства. Там также поделились соответствующим видео в четверг, 27 февраля.

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Воины ГУР поразили вражеские пушки под Покровском

На Покровском направлении воины Управления беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины "подняли в небо тяжелый дрон Nemesis и вылетели на охоту". Они уничтожили 12 вражеских пушек, еще семь повредили.

Пушечное – воины ГУР тяжелым дроном испепеляют вражеские гаубицы под Покровском,

– говорится в сообщении.

Также, как отметили в украинской разведке, под атаку дронов попали места проживания и укрытия российских оккупантов.

"Борьба продолжается!", – добавили в ГУР.

Как воины ГУР поразили вражеские пушки под Покровском: смотрите видео

Напомним, что за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1060 захватчиков. Кроме того, уничтожили 387 единиц российской техники и вооружения.