Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Воздушные силы нанесли высокоточный удар

По данным Генштаба, украинские военные совершили успешный высокоточный удар по жилому зданию, которое 1429 мотострелковый полк оккупантов использовал как командно-наблюдательный пункт и место для запуска БПЛА. Здание находилось возле населенного пункта Копани на Запорожье.

Военные отметили, что в результате огневого поражения способности российских войск терроризировать украинское мирное население существенно уменьшились.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины будут продолжать операции по уничтожению врага, его техники и военной инфраструктуры до тех пор, пока Российская Федерация не выведет свои войска с суверенной территории Украины,

– говорится в публикации.