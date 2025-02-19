Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины 17 февраля 2025 года нанесли высокоточный удар по позициям 2-го мотострелкового батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады армии России в районе населенного пункта Чумацкое, Запорожская область.
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В Чумацком разгромлены позиции России
Результаты удара:
- Уничтожено место дислокации личного состава оккупантов;
- Ликвидированы фортификационные сооружения, которые противник использовал для обороны;
- Разрушена площадка для запуска дронов, которую враг применял для атак на позиции Сил обороны Украины.
Эта операция стала частью масштабных действий ВСУ, направленных на снижение боевого потенциала оккупационных войск и нейтрализацию угроз для украинских защитников.
Вооруженные Силы Украины методично уничтожают ключевые объекты врага, в частности склады боеприпасов, командные пункты и технические узлы, обеспечивающие оккупантов ресурсами.
Украинские военные продолжают последовательно выбивать захватчиков с временно оккупированных территорий. Ожесточенные бои идут по всей линии фронта, однако инициатива все больше переходит на сторону Украины.