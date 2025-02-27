Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Повітряні сили завдали високоточного удару

За даними Генштабу, українські військові здійснили успішний високоточний удар по житловій будівлі, яку 1429 мотострілецький полк окупантів використовував як командно-спостережний пункт і місце для запуску БпЛА. Будівля була розташована біля населеного пункту Копані на Запоріжжі.

Військові наголосили, що внаслідок вогневого ураження спроможності російських військ тероризувати українське мирне населення суттєво зменшились.

Повітряні сили Збройних Сил України продовжуватимуть операції зі знищення ворога, його техніки та військової інфраструктури до тих пір, доки Російська Федерація не виведе свої війська з суверенної території України,

– йдеться в публікації.