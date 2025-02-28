Україна 27 лютого 2025 року завдала нищівного удару по позиціях ФСБ Росії. Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Що відомо про атаку

Авіація Повітряних Сил успішно завдала удару по прикордонній заставі ФСБ Росії у населеному пункті Біла Березка, Брянська область.

Відомо, що внаслідок точкового ураження знищено важливу військову інфраструктуру ворога. Зокрема мовиться про засоби зв’язку, підсилювачі сигналу, обладнання для супутникового зв’язку та інші технічні засоби, що використовувалися для координації бойових дій.

Завдяки цій атаці суттєво знизилась можливість Росії щодо управління силами та засобами в регіоні.

Цей удар – черговий крок до послаблення ворожих сил та зменшення їхнього військового потенціалу,

– мовиться в повідомленні.

Українські військові продовжують завдавати ворогу втрат. Наші Сили оборони роблять все можливе для повернення українських територій та посаблення ворога.